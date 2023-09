Fleurus: l'extension du RAVeL vers Ligny a été officiellement inaugurée

Deux kilomètres, à peine. C’est l’incarnation même du concept de chaînon manquant: un élément de petite taille mais dont la mise en place confirme la solidification d’un ensemble beaucoup plus grand. Deux kilomètres, pas plus, voilà la distance désormais couverte par la nouvelle extension du RAVeL 147 entre Fleurus et Ligny. Deux kilomètres qui permettent de relier, en mobilité douce, les deux villages mais aussi, et surtout, les deux Provinces et leurs réseaux RAVeL respectifs. Une extension, inaugurée officiellement en ce matin du mercredi 20 septembre, mais qui accueille déjà piétons, cyclistes et cavaliers. Jacques Counet, Fleurusien cycliste et citoyen, membre de l’ASBL "Chemins du Rail", était à l’origine du projet, une réflexion entamée il y a plus de vingt ans. Il commente: "Depuis chez moi, j’ai une vue directe sur le nouveau RAVeL et je peux donc témoigner qu’il est d’ores et déjà bien usité, par des citoyens, des familles, des classes scolaires".