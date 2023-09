Fleurus: nouvelle soirée "Network in Fleurus" pour les commerçants, les indépendants, les PME, ce 21 septembre; les inscriptions sont ouvertes

Parmi les outils et bonnes habitudes que l’on recommande aux entrepreneurs, quelle que soit leur taille, le réseautage est toujours cité parmi les priorités. Sur Fleurus, tous les acteurs économiques en sont convaincus, puisque la Ville et Charleroi Entreprendre vont organiser leur deuxième soirée "Network in Fleurus", en partenariat avec Luminus Cities et l’UCM, avec le soutien de la Wallonie et de Wallonie Entreprendre.