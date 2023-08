Fleurus: l'accès au service de garde médicale est assuré, grâce à un subside communal

Pour rappel, le service de coordination propose trois services principaux, sur le territoire de Charleroi et de ses alentours: le SGMG, service de garde des médecins généralistes ; le service "Allô Santé" et la Télé-Vigilance. Allô Santé, principalement, permet une prise en charge rapide, complète et efficace des besoins en soins de santé des Fleurusiennes et Fleurusiens, pendant les nuits et les week-ends. Ce subside assure donc également l’accès au numéro central 071/33 33 33, qui permet d’avoir accès au service de garde, avec un ou une médecin généraliste, un infirmier ou une infirmière et un ou une kinésithérapeute de garde. Le 071/33 33 33, les week-ends et les nuits, permet aussi de connaître les pharmacies et les dentistes de garde. Le subside consenti par la Ville de Fleurus est de près de 12 000 €.