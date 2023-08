Fleurus: la Fête de la Libération, ce sera sur la Plaine des Sports, du premier au 3 septembre

Les plus petits sont rentrés à l’école, la météo tourne un rien à la grisaille: c’est sûr, l’été consacré aux vacances, au repos et à la fête est déjà à remiser dans les souvenirs. Pour autant, la programmation d’animations urbaines sur le sol de Fleurus et de ses villages, le fameux "Festiv’été", n’a pas encore dit ses derniers mots. Les 8 et 9 septembre, ce sera le grand week-end au château, dans l’enceinte et le parc du château de la Paix. Avant cela, et dès ce week-end, c’est la mémoire de ceux qui se sont battus pour la liberté et contre l’occupant qui sera, une nouvelle fois, mise à l’honneur.