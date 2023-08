Fleurus: de grands travaux s'annoncent dans deux écoles et la sortie 15 de la E42 est, elle, déjà impactée par un chantier de piste cyclable

Le Conseil communal du mois d’août a approuvé et confirmé ces deux chantiers de taille. Sur l’implantation de la rue de Tamines, de l’école de Wanfercée-Baulet, la transformation est déjà en cours. La toiture en pente est remplacée par une toiture plate totalement isolée, l’ancienne chaufferie est démolie pour laisser la place à la construction d’une nouvelle salle de classe et d’un réfectoire. De nouveaux sanitaires seront aménagés dans les prochains mois, tout comme trois nouvelles classes au premier étage du bâtiment et une nouvelle salle de gymnastique. Mais, surtout, en sa séance de cette fin août, le Conseil communal fleurusien a pu se réjouir d’une bonne nouvelle: l’autorité de tutelle a approuvé le marché public qui permettra de sécuriser les abords de l’école. À terme, et selon toute vraisemblance, pour la rentrée scolaire 2024, la cour de récréation sera rénovée, une clôture sera installée pour sécuriser l’école, ainsi qu’un nouveau portail d’entrée.

Sur le site d’Orchies

Des investissements sont également annoncés pour le site de Fleurus-Orchies. Pour rappel, l’école du Centre avait été mutée sur ce site d’Orchies, suite à la vétusté de ses bâtiments historiques. Les écoliers y sont accueillis dans des modules qui, pour fonctionnels qu’ils soient, ne peuvent être que temporaires. Le Conseil communal a confirmé la volonté de la Ville: ce site scolaire d’Orchies est appelé à devenir un véritable pôle maternelle-primaire. La dernière séance en date du Conseil communal a permis d’approuver la mission d’auteur de projet soumise à l’intercommunale Igretec, dans le cadre de la relation "In House". Le futur chantier est donc au stade de l’étude.

Sortie fermée sur la E42

Beaucoup plus concrets sont les travaux de création de la nouvelle piste cyclable sur la N29, qui se poursuivent actuellement. Dans ce cadre, la Ville fait savoir que le chantier impactera directement la sortie 13 de l’autoroute E42. Celle-ci restera accessible le week-end et aux heures de pointe mais sera interdite à toute circulation de 9 heures à 15 heures, dès ce mardi 29 août et jusqu’au 6 septembre inclus.