Fleurus: les Roots Days, deux jours de blues, boogie et funk, c'est le 4 et le 5 août, sur la place Albert 1er

Tout commence donc avec les Roots Days. L’équipe de l’ASBL "Fleurus Culture" le rappelle: "Dans l’esprit de sa glorieuse ancêtre que fut La Nuit du Blues de Charleroi, accueillie à Fleurus pour ses dernières éditions, notre week-end est entièrement consacré à la"roots music", avec des concerts de blues, de boogie, de soul, de funk, de blues-rock et de swing". Les amateurs vont converger sur la place Albert 1er, dès 18 heures, ce vendredi 4 août. Là, c’est le non-DJ El Sonido Seductor del Hombre Lobo qui va faire monter l’ambiance jusqu’aux premiers concerts. Trois prestations sont programmées, ce vendredi: d’abord, il y aura JP’s Epiphanies, un projet musical de fusion entre le blues électrique et le gospel, avec des accents de country music. Ensuite, le groupe belge Last Call prouvera pourquoi il est l’un des combos les plus en vue de la scène blues actuelle. La tête d’affiche sera assurée par une habituée des lieux: la chanteuse britannique Kyla Brox reviendra à Fleurus, pour notamment présenter ses nouvelles chansons et, toujours, avoir une pensée pour son papa, Victor Brox.

Samedi 5 août, la journée musicale commencera à 17 heures avec, à nouveau, les irrésistibles rythmes d’El Sonido Seductor del Hombre Lobo. Les Travellin’Blue Kings entameront la série de concerts, avant de laisser les planches Backscratchers, venus de France pour partager leur mélange épicé de rock ‘n’roll et de delta blues. Alabama Mike, réellement originaire, comme son nom l’indique, du sud des États-Unis va enchanter le public de sa voix expressive et versatile. Marc Tee & Big Pete presteront enfin en duo, pour terminer ce mini-festival sur une note blues du meilleur acabit.

Pour rappel, l’accès à ces animations de "Festiv’été" est totalement libre et gratuit.