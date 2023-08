Fleurus: la place Albert 1er prend des airs de petit Montmartre, ce dimanche 6 août et des animations pour les familles animeront les quartiers, du 7 au 11 août.

C’est un rendez-vous plus ancien que le programme d’animations urbaines "Festiv’été" qui fera vibrer la place Albert 1er, ce dimanche 6 août. Une fois rangé le matériel de concert des deux Roots Days, le cœur battant de Fleurus va prendre des airs de bohème parisienne avec le grand retour de la Place du Tertre. Comme sur le parvis du même nom, au sommet de la butte Montmartre, artistes-peintres et portraitistes de la région et d’au-delà, se rassembleront pour présenter leurs créations et croquer, au vol, les citoyennes et citoyens intéressés. Des artisans locaux, une animation musicale et un bar parachèveront cette ambiance toute particulière, mise sur pied par "Fleurus Culture" et l’ASBL "L’Atelier des Couleurs".