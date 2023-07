Fleurus: Color Wood, un nouveau festival de cirque, de danse et de musique du monde entier, ce 15 août, à la Forêt des Loisirs

Basée à Thuin, Art&Smile a commencé comme agence artistique et loueur de châteaux gonflables ; "au fil des années, nos activités ont évolué. Désormais, nous organisons surtout des événements culturels, en interne", résume Thomas Lallemand, directeur de la société qui organise notamment les Nuits du Cirque, au château de Jehay, qui viennent de réunir 5000 spectateurs, ou les Scottish Days de l’Abbaye d’Aulne, qui ont rassemblé 8000 personnes, en 2022.

Ce nouveau festival est donc entièrement issu du savoir-faire des organisateurs: "La Ville de Fleurus nous avait contactés, pour que nous nous inscrivions dans son programme de réjouissances estivales. Mais nous avons totalement eu carte blanche sur le contenu de notre proposition".

Le résultat, c’est donc Color Wood, une grande journée qui s’envisage comme un tour du monde, à travers les arts circassiens, la danse et la musique. "Nous aurons huit scènes qui accueilleront divers spectacles, avec une troupe de cirque venue du Bénin, un spectacle de danse du dragon de Chine, un groupe musical colombien et des artistes d’Argentine, d’Espagne, de France, de Belgique". Petits et grands seront accueillis dès 10 heures, pour une fin de festival estimée à 19 heures. "Étant donné le panel international d’artistes que nous présentons, nous avons dû fixer une PAF pour rentrer dans nos frais. Mais il est évident que l’espoir est d’installer ce nouveau rendez-vous dans la durée", conclut Thomas Lallemand.

Le programme de cette première édition et les préventes de tickets sont disponibles sur le site https ://colorwood.be.