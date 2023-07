Fleurus: la Ville cherche de nouveaux formateurs pour la prochaine rentrée des ateliers "Apprentiss'âge"

Suite au succès constaté l’année dernière, première édition de cette série de modules actifs pour les Seniors de Fleurus et de ses villages, la Ville a décidé de relancer le processus Apprentiss’Âge pour une nouvelle session, calquée sur le calendrier académique. L’idée de base reste la même: proposer aux Aînés d’occuper une partie de leur temps libre avec des ateliers, des cours et des animations dans les domaines qui peuvent les intéresser. Apprendre de nouvelles choses, pratiquer un hobby, se maintenir en forme, créer et maintenir du lien social, les gains de l’opération sont assez évidents. Ouvert dès 50 ans, Apprentiss’Âge peut se décliner à travers de nombreuses disciplines, telles que l’aquagym, l’art floral, l’artisanat d’art, la couture, la cuisine, la danse, la médecine douce ou la maîtrise des applications de réseaux sociaux en ligne. Les cours et ateliers reprendront donc dès ce début septembre. D’ici là, la Ville lance un appel pour compléter le staff des personnes prêtes à donner de leur temps pour partager leur savoir-faire dans l’une ou l’autre des matières au programme. Tous les profils sont les bienvenus. Les personnes intéressées peuvent se manifester auprès du département des Affaires sociales, avant ce 7 août. Contact au 071/82 03 84.