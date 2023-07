Fleurus: appel aux bénévoles pour le week-end au château de la Paix

La cinquième édition du Week-end au Château de la Paix aura lieu du 8 au 10 septembre. La Ville de Fleurus, et ses partenaires, plutôt que d’en révéler le contenu, sont surtout actuellement à la recherche des bonnes volontés prêtes à s’investir dans la réussite du rendez-vous. Des coups de main sont espérés pour l’accueil des visiteurs et, le cas échéant, pour l’accompagnement et le guidage. Des indemnités seront prévues, les candidatures, avec coordonnées complètes et jours de disponibilité, sont à envoyer à l’adresse recrutement@fleurus.be avant ce 4 août.