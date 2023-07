Fleurus: les inscriptions sont ouvertes pour les sessions d'oenologie 2023-2024 à la Ferme de Martinrou

Le vin présente plusieurs facettes: élément de gastronomie, il peut aussi se faire simple ingrédient de cuisine comme il peut devenir un objet de culture et de patrimoine. Toutes ces approches du "divin breuvage", que les humains fabriquent depuis des milliers d’années, se retrouvent au sein d’une science, l’œnologie, qui allie rigueur et plaisir, pour une expérience qui ne cesse de fasciner celles et ceux qui la pratiquent. L’œnologie se trouve aussi au programme des ateliers et activités de la Ferme de Martinrou depuis plusieurs années. Le lieu de spectacles et de médiation culturelle, sis 615 chaussée de Charleroi, à Fleurus, collabore, pour ces moments dédiés au sang de la vigne, avec l’œnologue Charlie Etenaille.