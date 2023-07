Fleurus: aménagements de sécurité et nouveaux panneaux de signalisation à l'école Saint-Pierre de Wanfercée-Baulet

Il aura fallu quasiment une année complète pour aboutir mais le résultat est là: les réunions consacrées à la mobilité, la police et la sécurité routière ont permis d’établir un plan d’action pour encore mieux sécuriser les abords de l’école Saint-Pierre, à Wanfercée-Baulet. Mené à bien avec la collaboration du service Mobilité de la zone de Police Brunau, ce projet était initié par les instituteurs et institutrices de l’établissement situé rue de la Closière. Les écoliers de sixième primaire y ont pris une part active et le résultat de ces réunions de réflexion a été présenté lors du dernier Conseil communal de Fleurus avant la trêve estivale.