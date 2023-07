Fleurus: le SDT a reçu un "avis réservé" du Conseil communal, qui s'est penché sur la question des centralités

Le SDT vise, notamment, la réduction de la consommation des terres, la préservation au maximum des terres agricoles, le maintien et la rénovation du bâti existant et la localisation des bâtiments à construire dans les tissus existants, à proximité des services et des transports en commun déjà établis.

C’est pourquoi le Conseil communal de Fleurus s’est accordé sur trois centralités à proposer dans ce nouveau SDT. Celles-ci seraient établies comme suit: la centralité urbaine du pôle Fleurus, avec le centre-ville, la E42, une portion de la chaussée de Gilly, le Vieux-Campinaire, le périmètre Bonsecours-Champs Élysées et les rues du Vieux-Saule, Saint-Roch et Dieu de Pitié ; la centralité urbaine avec Lambusart et Wanfercée-Baulet et la centralité villageoise avec Brye, Heppignies, Saint-Amand, Wagnelée et Wangenies.