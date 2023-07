Fleurus: la Ville confirme sa mobilisation au sein du réseau "Bourgmestres pour la Paix", qui vise l'abolition des armes nucléaires

L’engagement de Fleurus au sein de ce réseau va se concrétiser, dans un futur imminent, à travers trois actions de visibilité: d’abord, la Ville de Fleurus hissera au château de la Paix, le drapeau aux couleurs des "Bourgmestres pour la Paix" ; cette opération se déroulera aux dates de commémoration des attaques sur les deux villes japonaises, du dimanche 6 août à 8 h 15 précises, largage de la bombe à uranium Little Boy sur Hiroshima, au mercredi 9 août à 11 h 02, bombardement de la bombe à plutonium Fat Man sur Nagasaki. En parallèle, une exposition de 36 affiches, intitulée "The Bombo, Hiroshima & Nagasaki, cities of resilience" sera mise en valeur par Fleurus ; cette exposition a été conçue par la ville de Ypres, ville pilote de Belgique au sein du réseau "Bourgmestres pour la Paix", avec le musée de la Paix de Hiroshima.

Enfin, Fleurus rappelle que l’ONU a édicté en 2021 son traité ICAN, "campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires" et que la signature de ce traité a lieu actuellement, en Belgique, au niveau des villes et communes, avant de remonter au gouvernement fédéral. Dans ce contexte, et avec l’objectif d’atteindre les 10 000 membres dans le réseau ICAN, Fleurus a confirmé qu’elle allait au plus vite sensibiliser ses villes jumelles, Couëron, en France, Lugo, en Italie et Wexford, en Irlande, à se joindre au mouvement, chacune dans son pays respectif.