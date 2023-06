Fleurus: une grande après-midi de fête pour marquer la find e l'année scolaire, ce 7 juillet

Cette grande journée festive est programmée pour ce 7 juillet, histoire de tourner la page avant les grandes vacances, sans s’appesantir sur de possibles échecs et la seconde session qui viendra plus tard ou, au contraire, et c’est à souhaiter pour le plus grand nombre, pour célébrer la réussite d’un niveau académique supplémentaire.

Le rendez-vous est lancé à la fois par la Ville de Fleurus, Fleurus Culture et la maison des jeunes L’Alternative. C’est dans la cour extérieure de la MJ, au niveau du 266 de la Chaussée de Charleroi, que les jeunes fêtards seront accueillis. La journée démarerra dès midi et sera divisée en deux parties: d’abord, jusqu’à 17 heures, il y aura des animations et des ateliers, organisés, entre autres, par L’Alternative, Fleurus Culture, le PCS, For’J, Circomédie ou Temps Danse Urbaine pour, selon les stands, des initiations au rap, à la danse, au cirque, au graff ou au skateboard.

La seconde partie de la journée sera consacrée à une grande soirée musicale, avec des concerts annoncés à 17 heures, 18 h 30 et 20 heures, pour finir sur un DJ set jusqu’à 22 heures. L’accès sera évidemment libre et gratuit et les organisateurs convient aussi les enseignants et les directions d’école à partager ce beau moment avec les jeunes. Un bar et des foodtrucks permettront de se restaurer et de se rafraîchir tout au long des opérations.