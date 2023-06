Fleurus: le local Shop In Fleurus entre en action pour le dynamisme constant du centre-ville et des commerces locaux

Cette inauguration officielle aura, à ce titre, été la bonne occasion de mettre en avant quelques réalisations déjà en cours: depuis février 2023, l’opération "Objectif Proximité" permet de soutenir l’installation de commerces locaux ou la pérennisation de cellules existantes, grâce à l’octroi de primes pouvant monter jusqu’à 6000€. En cette fin juin, et jusqu’au 31 août inclus, Shop In Fleurus supervise le "Plan terrasse" qui, comme son nom l’indique, imprime un air de vacances estivales à plusieurs artères du centre-ville, dont la place Albert 1er, la rue des Bourgeois, la rue Jos Grégoire et le tronçon compris entre le Coq d’Or et "Ô petit creux". Ce dernier site est instauré en zone piétonne pendant tout l’été, tandis que dans tout le périmètre du "Plan terrasse", les établissements Horeca seront autorisés à installer des terrasses plus grandes et que des décorations de circonstance sont aménagées.

Au-delà, treize actions prioritaires ont été établies, pour baliser l’activité de Shop In Fleurus et le développement global du centre-ville: dans ce large panel, on peut notamment citer l’amélioration du fleurissement ; la création d’une prime à l’identité visuelle des commerces mais aussi une taxe des enseignes ; la rationalisation de la signalétique en centre-ville, notamment pour les zones de parking ou encore le maintien d’une communication continue autour des chantiers et travaux en cours.