Fleurus: mise en place de l'horaire estival pour les services Population et Etat-Civil, dès ce premier juillet

Ce sont, par nécessité, dans une administration communale, deux des services qui sont le plus en contact direct avec les citoyennes et citoyens. C’est pourquoi, afin d’éviter déplacements inutiles et mauvaises surprises, la Ville de Fleurus annonce dès aujourd’hui que ses guichets de Population et d’État-Civil passeront en horaire estival, dès ce premier juillet et jusqu’au 31 août.