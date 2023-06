Fleurus: la cérémonie des méritess sportifs est relancée, dépôt des candidatures pour ce 30 juin 2023

Le bourgmestre Loïc d’Haeyer, qui compte les matières liées au sport dans ses attributions mayorales, souligne: "Après plusieurs années d’absence, nous avons souhaité remettre cet événement au calendrier. Il nous paraissait en effet essentiel de reconnaître, célébrer et promouvoir les performances sportives de nos citoyens, de nos clubs et associations. Ce moment sera également l’occasion d’encourager le fair-play et l’éthique sportive".

Concrètement, huit catégories ont été désignées, dans lesquelles des lauréats seront désignés par un jury de professionnels issus à la fois de l’administration communale, de la RCA, de la presse, du monde du sport ainsi que de l’Adeps et du Panathlon. Les mérites qui seront remis incluent le prix du club sportif, le prix du mérite collectif, le prix du mérite individuel, le prix de l’espoir de moins de 18 ans, le prix de la reconnaissance, le prix du coup de cœur, le prix de l’inclusion et le prix du fair-play.

Mise sur pied par la Ville et la Régie communale autonome, la soirée de cérémonie du grand retour des mérites sportifs fleurusiens est programmée pour ce 19 octobre 2023. Mais, d’ici là, forcément, les sportives et sportifs fleurusiens, ainsi que les équipes dans les disciplines collectives et toutes les personnes qui font vivre le sport à leur manière, ne doivent plus traîner à se manifester: le formulaire d’inscription est disponible en ligne sur www.fleurus.be. Le règlement complet du processus est consultable à la même adresse. Les candidatures doivent être introduites pour ce 30 juin au plus tard.