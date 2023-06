Fleurus: grands travaux de réfection du terrain T1 au stade Augustin Cosse

Bonne nouvelle pour tous les pratiquants du ballon rond mais aussi pour les supporters dans la grande tribune et au bord de la pelouse: le T1, le terrain de football n° 1 du stade Cosse, va connaître un grand coup de frais et de neuf, cet été. Dans la foulée des investissements consentis par la Ville de Fleurus et l’ASBL "Fleurusports", notamment au terrain T2 et au terrain de Wanfercée-Baulet, la RCA, Régie communale autonome, passe à l’action.