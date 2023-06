Fleurus: la Fête de la Musique s'installe à la Maison des jeunes L'Alternative, ce samedi 24 juin

L’Alternative, la maison des jeunes sise 266 Chaussée de Charleroi, s’est attelée à l’organisation de cet événement. Pour l’occasion, quatre concerts et un DJ set seront proposés, avec une ouverture des portes annoncées à 16 heures. La première prestation est prévue dès 16 h 30, il s’agira de LOV Band, qui proposera son jazz-pop-rock assez irrésistible. Suivra, vers 18 heures, Cestcalvin, avec un show de rap qui devrait ravir les amateurs du genre. Sur le coup de 19 heures, c’est Aline Spa qui est attendue sur les planches. Jeune talent en pleine ascension, qui a déjà joué à l’AB ou aux Francofolies, sa voix cristalline et ses compositions électro-pop l’ont amenée, il y a peu, à assurer plusieurs premières parties pour Ben Mazué. Enfin, à 21 heures, la tête d’affiche n’a plus besoin d’être présentée: la folle ambiance sera assurée par le groupe-fanfare inclassable On Prend L’Air. Un DJ set local permettra ensuite de danser jusqu’à la fin.