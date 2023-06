Fleurus: de nouvelles camréas de surveillance seront mises en place

C’est une info qui a été partagée lors de la dernière séance publique en date du Conseil communal de Fleurus: la candidature de la Ville a été retenue dans le cadre de l’appel à projets "Acquisition de moyens de vidéo surveillance". Le montant exact du subside qui sera accordé à Fleurus reste à définir mais cette somme servira donc à acquérir de nouvelles caméras de surveillance fixes temporaires ainsi que le matériel technologique qui en découle. Si en matière de déchets, Fleurus continue à privilégier la prévention et la sensibilisation, il est évident que ces caméras aideront aussi à constater les incivilités, de type dépôts sauvages, et d’en réprimer les fautifs. Pour rappel, les caméras déjà en service sur le territoire de Fleurus sont réparties en trois groupes: au centre-ville de Fleurus, dans les zones plus à l’écart des autres villages fleurusiens et aux abords de la salle omnisports de Lambusart, particulièrement victime de ce type d’incivilités.