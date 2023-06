Fleurus: le plan d'action anti-tabac est mis en place

Le constat, posé par tous les acteurs de la santé, partout dans le monde, c’est que voir quelqu’un fumer incite à fumer, et ce d’autant plus au plus jeune âge. La réflexion sur cette problématique a démarré il y a un an, quasiment jour pour jour, début juin 2022, à Fleurus: le collège communal concrétise cette volonté d’accéder au label "Générations sans tabac", octroyé par la plateforme civile et citoyenne du même nom.