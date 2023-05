Wangenies: le nouvel espace citoyen va bientôt ouvrir ses portes

Si une date exacte d’ouverture des lieux au public n’a pas été avancée, le Conseil communal a quand même pu constater que le gros œuvre était terminé et qu’il ne restait désormais qu’à réaliser les aménagements intérieurs. La commande du mobilier destiné à garnir les locaux est passée et ce nouvel espace citoyen est notamment doté d’un système de renouvellement d’air pour un accueil optimal des citoyennes et citoyens. Au total, ce sont quelque 740 000 euros qui auront été investis dans ce projet de rénovation.