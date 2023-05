Fleurus: le grand retour du marché des producteurs locaux à partir de ce vendredi 2 juin

Le bourgmestre Loïc D’Haeyer, qui compte le Commerce dans ses attributions mayorales, se réjouit de ce retour: "Nous sommes fiers de pouvoir offrir la possibilité à nos producteurs locaux et artisans de vendre leurs produits directement aux consommateurs. Cela leur permet de se connecter avec la communauté locale et de gagner en visibilité". La visibilité de ce marché local est d’autant plus boostée par les joyeux à-côtés mis en place par les organisateurs: des foodtrucks, eux aussi focalisés sur les circuits courts, permettront de se restaurer et de se désaltérer tout en rendant visite à la vingtaine de producteurs locaux mobilisés.

Surtout, "Fleurus Culture" proposera une nouvelle fois une animation musicale différente lors de chaque marché. Pour la première, ce 2 juin, les allées du marché seront sillonnées par Les Vagabonds Sauvages, un orchestre jazz-folk chaleureux. En juillet, ce sera Michel-Ange Montigny, qui revisite de grands succès pop-rock grâce à son violon électrique déjanté. En août, John Mary Go Round partagera sa voix chaude, en revenant aux racines du blues. Le premier septembre, enfin, Pape proposera ses chansons afro-jazz, en s’accompagnant à la kora, cet instrument à cordes d’Afrique de l’Ouest notamment popularisé par Mory Kanté.

Last but not least, un concours permettra aux visiteurs, lors de chaque marché, de remporter un panier garni composé de différents produits offerts par les producteurs locaux. Le bourgmestre conclut: "C’est donc aussi l’occasion de faire découvrir de nouveaux aliments et des saveurs parfois inconnues aux plus jeunes. Nous sommes ravis de constater que l’événement s’annonce une nouvelle fois dans une ambiance conviviale et familiale qui ne peut que générer l’enthousiasme du public".