Journée de lutte contre l'homophobie: ce qui se fait à Charleroi, Châtelet et Fleurus

C’est donc la Journée internationale de la lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie, ce mercredi 17 mai. L’occasion pour chaque niveau de pouvoir de prouver son engagement auprès de la communauté LGBTQ +, pour l’égalité des droits et la liberté d’aimer. Sur Fleurus, un geste symbolique sera posé, avec la mise en couleurs de deux passages pour piétons: l’un au chemin de Mons, devant le château de la Paix et l’autre à la rue de la Closière, à Wanfercée-Baulet. Les bandes blanches seront remplacées par l’arc-en-ciel qui orne le drapeau fédérateur de toutes les personnes concernées. L’échevine de l’Égalité des chances, Melina Cacciatore, résume: "Nous sommes fiers de matérialiser physiquement l’engagement de la Ville de Fleurus en faveur de la diversité et de la tolérance. Ces deux premiers passages piétons ne seront pas les seuls. Il y a une réelle volonté de pouvoir en disposer dans chaque commune de l’entité".