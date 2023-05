Fleurus: impacts sur la mobilité du centre-ville, suite aux activités sportives prévues ce week-end

Concrètement, tout stationnement sera interdit, de part et d’autre de la voie publique, dans les artères suivantes: rue de Fleurjoux (pour son tronçon entre la rue de la Guinguette et la rue du Spinois), la rue du Spinois, la rue Paul Pastur, la rue du Vivier, la rue du Baty (entre la rue du Vivier et la rue des Couturelles), la rue des Couturelles (entre la rue du Baty et la rue Champs des Oiseaux), la rue Champs des Oiseaux (entre la rue des Couturelles et le Tienne du Moine) et, enfin, le Tienne du Moine (entre la rue Champs des Oiseaux et la rue du Spinois). Dans ce contexte de mesures strictes, les rues de Fleurjoux et du Spinois seront entièrement interdites à toute circulation, aux heures précitées. Un flux routier ne sera autorisé que dans les rues Paul Pastur, du Vivier, du Baty et Champs des Oiseaux, et ce uniquement dans le sens emprunté par les triathlètes lors de leurs épreuves.

"Néanmoins, épingle la Ville de Fleurus, conscients de l’affluence attendue sur les routes ce week-end, en raison de la Fête des Mères, nous placerons des signaleurs à l’entrée des deux carrefours concernés, afin d’aider les riverains et leurs invités à rejoindre la rue de Fleurjoux et la rue du Spinois, pendant les vagues creuses de la course".

Enfin, tant samedi que dimanche, le stationnement, au-delà des rues interdites, s’annonce donc comme une cause de petits et grands tracas. Plusieurs parkings sont dès lors conseillés: à la plaine des sports, devant l’internat de l’athénée Jourdan, à la cour Saint-Feuillien, au square Saint-Victor, à l’académie de musique et des arts parlés et à la salle André Robert. Souvent utilisés par les chalands du centre-ville, les parkings des magasins Match, Trafic et Brico ne seront accessibles qu’en dehors des heures d’ouverture de ces enseignes.