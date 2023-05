La Soviet Fun Fest revient à Fleurus, ce samedi 13 mai

Menée de main de maître par le collectif citoyen et culturel Soviet Bloem (car, "Fleur russe" pour Fleurus), la Soviet Fun Fest revient ce samedi 13 mai pour une quatrième édition qui s’annonce encore plus riche et échevelée que les précédentes. Dès 10 heures du matin, l’événement, monté avec le partenariat de la Ville de Fleurus et de Fleurus Culture, va proposer quelque 25 activités différentes, d’ordre sportif, ludique, familial. C’est une nouvelle fois au stade Augustin Cosse que le rendez-vous est donné: là, grands, petits, adolescents, familles pourront s’initier à de nombreuses disciplines, telles que le tir à l’arc, le crossfit, la Zumba, le karaté, le yoga ou la plongée. Des démonstrations de cirque et de skateboard animeront également cette journée, ainsi que des initiations au catch par la structure Superstar Wrestling, qui proposera ensuite deux matchs.