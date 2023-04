Fleurus: Happy Family sur la scène de Martinrou

En quelques mots: nous sommes en 2001, pendant l’été caniculaire qui frappe Milan. Filippo et Anna, à peine trente ans à eux deux, rêvent pourtant déjà de se marier. Les jeunes adolescents vont se faire rencontrer leurs familles respectives et… celles-ci s’entendent à merveille ; tout va pour le mieux dans le plus romantique des mondes. Jusqu’à ce que l’auteur du récit, prénommé Ezio, intervienne, pour entraîner les personnages dans différentes tranches de vie, parfois moins heureuses.

Sur les planches, dix comédiens et comédiennes vont ainsi se croiser et se parler, entre douces confessions et polémiques enflammées. Le spectacle est présenté du 18 au 21 avril, à 20 h 30, sauf le mercredi à 19 h 30. Infos et réservations au 071/81 63 32 ou info@martinrou.be.