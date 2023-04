Fleurus: des toilettes publiques prévues pendant toute la Cavalcade de ces dimanche et lundi

Pâques est arrivé ; avec la fête de la Résurrection, s’en viennent d’autres réjouissances: la Cavalcade est sur le point d’emporter le centre-ville de Fleurus dans la liesse qui sied à la 141e édition de cet événement populaire, qui rassemble petits et grands, de plus en plus nombreux, d’autant plus que les restrictions liées à la pandémie de coronavirus sont désormais remisées dans le passé.