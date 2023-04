Fleurus: lancement de la boîte "Focus santé", 500 exemplaires gratuits dès ce 24 avril

"Cette initiative du service Santé de notre ville vise à faciliter la communication entre les patients et les services de secours tout en améliorant la qualité des soins et en apportant une intervention adaptée", explique l’échevine en charge de la Santé, Melina Cacciatore. 500 kits de départ, comprenant la boîte, l’autocollant et le formulaire d’information à remplir et à placer dans la boîte, seront offerts, au sein du service Santé, rue du Collège, 3, dès ce 24 avril. Les personnes dans l’incapacité de se déplacer peuvent prendre contact avec le service communal au 071/82 02 80. "Ces 500 boîtes jaunes permettront, nous l’espérons, de donner l’impulsion. En effet, chaque citoyen peut aussi prendre une boîte de conservation classique et y placer le formulaire médical, qui est disponible au département des Affaires sociales", conclut l’échevine.