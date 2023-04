Fleurus: les jumelages s'intensifient

Lors du dernier Conseil communal en date, l’échevin de tutelle, Francis Lorand, en a d’ailleurs profité pour rappeler qu’un long processus était en cours, qui avait débuté dans le contexte du traditionnel Festival d’opéra de Wexford, en octobre dernier: durant trois jours, les jumelés irlandais et wallons ont exploré plusieurs pistes pour amplifier ce jumelage. En enseignement, un volet "jumelages" sera intégré dans les programmes scolaires et des échanges linguistiques seront mis en place. En culture, Wexford donnera accès à des masterclasses dans sa County school of music et les échanges d’artistes seront intensifiés. Pour le tourisme, la Ville de Fleurus se place en interface pour l’organisation d’un grand camp des scouts fleurusiens dans les campagnes de Wexford. En sport, enfin, des échanges récurrents seront assurés lors des rencontres internationales.

Last but not least, Fleurus ne ferme pas la porte, ce serait même plutôt tout le contraire, à un élargissement de ses propres jumelages aux autres jumeaux de Wexford, en l’occurrence les villes de Lugo, en Italie, et de Couëron, en France. Affaire à suivre.