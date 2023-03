Fleurus: nouveau bâtiment annoncé à la rue du Couvent

Le grand chantier de la RN29, Chaussée de Charleroi, va se finaliser juste à temps pour la tenue de la 141e Cavalcade, le week-end prochain, pour Pâques. Peu après, le Conseil communal fleurusien vient de le confirmer, les travaux reprendront plus au cœur du centre-ville, principalement sur la rue de la Station et la rue du Couvent. Ces deux artères historiques, et hautement commerçantes, de Fleurus vont d’ailleurs prochainement passer de l’autorité régionale dans le giron communal. De quoi permettre d’envisager cette grande métamorphose avec sérénité et une maîtrise totale du déroulé des futurs travaux. À terme, l’objectif est de transformer ces deux rues en zones partagées, où piétons, vélos et autres moyens de mobilité douce cohabiteront avec les voitures et les autres véhicules, dans le respect et la sécurité de tous. Une grande réunion d’information avec les commerçants locaux est d’ailleurs programmée, dans ce sens, ce lundi 3 avril. Ce sera aussi l’occasion, probablement, d’évoquer le projet envisagé à la rue du Couvent et à la Cour Saint-Feuillien, pour lequel le permis d’Urbanisme vient d’être déposé. Le nouvel immeuble prendra place sur le chancre de maisons qui viennent d’être abattues. Ce projet multifonctions prévoit la création de 84 places de stationnement en sous-sol, trois surfaces commerciales et une cabine à haute tension au rez-de-chaussée ainsi que 37 appartements, dans les étages du bâtiment.