Fleurus: le point de la Ville sur les projets de mobilité SNCB et TEC autour de la gare, la nouvelle ligne de bus ouvre en juin

Le plan de transport est en suspens depuis l’annonce, en novembre dernier, par la SNCB du report de la troisième et dernière phase du plan 2020-2023, face, notamment, à la hausse des coûts de l’énergie. Du côté de la Ville de Fleurus, on insiste cependant: "Le projet qui concerne la gare de Fleurus dans sa connexion avec BSCA n’est pas abandonné, il est simplement reporté à cette année 2023 ; à une date précise qui sera définie à l’issue des discussions fédérales en cours" . Pour rappel, le plan de transport inclut le renforcement de l’offre ferroviaire au niveau de Fleurus, afin de favoriser le report modal de la voiture vers les transports en commun, pour accéder à l’aéroport Brussels South Charleroi. Les enjeux sont évidents: cette nouvelle offre va potentiellement impacter les 8 millions de passagers de l’aéroport par an, mais aussi les quelque 3000 travailleurs de BSCA ainsi que tous les travailleurs des parcs d’activités économiques situés à proximité de l’aéroport comme de la gare de Fleurus. Concrètement, une nouvelle ligne IC Charleroi-Fleurus-Ottignies-Wavre-Leuven sera créée, une fois par heure, sept jours sur sept. En corollaire, les trains S61 (Ottignies-Fleurus-Charleroi-Namur-Jambes) circuleront chaque heure, le week-end, au lieu d’une fois toutes les deux heures.