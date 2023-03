Le groupe Kermesz à l'est présente ses nouveaux morceaux à la bibliothèque La Bonne Source, ce 31 mars

Ils sont huit. Huit musiciens aux caractères et présences aussi variés et affûtés que leurs talents musicaux. Depuis plus de dix ans, les membres du groupe Kermesz à l’est écument à la fois les salles de concerts et les festivals d’art de rue avec leurs propositions hybrides et toujours enthousiasmantes. Le fond, c’est avant tout une énergie trempée dans le punk, le métal, l’électro et le free-jazz, sous ces évidentes sonorités balkaniques qui ont inspiré le nom de la formation. Du côté de la forme, la débauche visuelle est impressionnante, le band, qui tient donc aussi de la fanfare, peut mobiliser son bar à roulette ou son Kramozaure, un saurien "apprivoisé" qui cache des amplis.