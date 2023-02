Fleurus: démolitions programmées au bord de la place Albert 1er

D’ici là, il faut donc passer par la case chantier, ce qui, par la force des choses, engendrera des impacts sur la vie, la mobilité et les activités de ce quartier central. Dès aujourd’hui et jusqu’au 31 mars inclus, tout stationnement et toute circulation sont interdits, pour tous les usagers, sur la place Albert 1er, dans son tronçon entre la rue du Collège et la rue Jos Grégoire ainsi que dans la rue du Collège, entre la place Albert 1er et la place Ferrer, en ce inclus le carrefour à cet endroit. Au-delà, la ruelle sans nom qui permet de passer de la rue du Collège à la rue Jos Grégoire sera interdite aux piétons, chaque jour de 8h à 16 h.

La Ville souligne également que plusieurs maraîchers seront déplacés: "Ceux habituellement installés dans la zone des travaux, à savoir la rôtisserie, la crémerie, le stand de café en grains, seront replacés sur la place Ferrer, face à l’Hôtel de ville, jusqu’au mois de mai". Deux commerces se trouvent également dans le périmètre du chantier: une sandwicherie et un café. "Une zone piétonne est délimitée pour permettre l’accès à la sandwicherie et le café sera accessible via ses deux entrées", confirme la Ville.

Ultime, mais importante confirmation: ce chantier de démolition sera sécurisé en date du 31 mars, ce qui assurera le bon déroulement de la 141e édition de la Cavalcade de Fleurus, qui animera le centre-ville, les 9 et 10 avril prochains.