Des vitrines pour le commerce fleurusien

Le service Communication de la Ville le rappelle: "Depuis plusieurs années, Fleurus met un point d’honneur à transformer son cœur de ville: réaménagement de l’espace public, rénovation et transformation des bâtiments. En découlent le développement du tourisme, de la culture et du commerce. Dépasser les frontières pour s’inspirer, bénéficier de conseils, partager des expériences, fédérer l’ensemble des acteurs, ce sont autant de raisons qui ont motivé la Ville de Fleurus à rejoindre le réseau des Vitrines de France".

Pour l’autorité communale, il est évident que ce partenariat inédit se veut avant tout être un outil supplémentaire dans l’arsenal de revitalisation du commerce local. La Ville de Fleurus reste bien évidemment adhérente de l’AMCV, l’association de management des centres-villes, active en Belgique. Et Fleurus, non plus, ne perd pas de vue la feuille de route de son processus baptisé "Shop in Fleurus", qui s’attelle particulièrement au développement du commerce en plein cœur de l’entité. C’est d’ailleurs dans le cadre des recommandations inscrites dans "Shop in Fleurus" que la Ville a décidé de rejoindre les "Vitrines de France".

Concrètement, ce partenariat ouvre aux commerces locaux fleurusiens, toute la batterie d’outils promus par la Fédération française: "Chèques-cadeau en papier ou dématérialisés, application pour smartphone, une place de marché locale, des prestataires labellisés, des animations clé en main, des ateliers en ligne pour les commerçants et aussi des rencontres aux échelles régionales, nationales et internationales. C’est une collaboration riche qui apportera toujours plus de proximité avec les citoyens", conclut-on, dans le chef de la Ville.