Fleurus: le "resto bulles" s'installe au château de la Paix, en mars

Pendant trois week-ends, du jeudi au dimanche, du 9 au 26 mars inclus, le "resto bulles" étalera ses nappes et ses menus dans le parc du château de la Paix. Cadre verdoyant, souper à la belle étoile, mais dans le cocon cosy de la bulle chauffée, avec un regard sur le bâtiment qui a vu Napoléon y passer l’une de ses dernières nuits, l’expérience vaut le détour. Les réservations sont déjà ouvertes, inutile de dire que les places partent assez vite, via le site http://hnevent.be uniquement. Le tarif est de 65€ par personne, hors boissons.

Au-delà de cette mise en valeur inédite de son patrimoine, la Ville de Fleurus a aussi vu dans cet événement, un joli coup pédagogique à ne pas laisser passer: "Forte des deux écoles hôtelières présentes sur son territoire, la Ville a souhaité intégrer ses étudiants au projet. Les élèves de l’Institut Notre-Dame et du CEFA de l’athénée Jourdan participeront à l’élaboration du menu 3 services, entrée, plat et dessert. Ce sera une expérience professionnelle importante pour ces futurs chefs, ainsi qu’une rencontre intéressante avec le chef de l’événement, Kevin Smissaert, formé par les plus grands chefs de la gastronomie européenne actuelle."

L’horaire de chaque soirée est fixé comme suit: accueil et apéritif dans la salle des mariages à 19 h, avec ambiance musicale assurée par l’académie René Borremans ; installation des convives dans leurs bulles vers 19 h 30 et dessert en commun, dans la salle des mariages, vers 22 h 30. De plus, les vendredis 10, 17 et 24 mars, il sera possible de visiter le château de la Paix, avant le dîner de gala, à partir de 18 h 20.