Fleurus : la fête de la Jonquille de retour le 28 mars

Pour l’occasion, la foule qui ne manquera pas de s’inscrire dès maintenant, pour être sûr d’obtenir une place, pourra profiter non pas d’un grand concert mais de quatre prestations musicales d’anthologie.

Au menu, les spectateurs pourront se délecter du tour de chant de Fernando, qui interprète les grands succès du répertoire de Julio Iglesias. Ensuite, c’est Claude Arena, sosie et "unique voix" de Mike Brant, qui fera vibrer les messieurs et, surtout, les dames. Se succéderont encore, sur les planches de la salle polyvalente du Vieux-Campinaire, la chanteuse Claudia Sylva et, enfin, Morgane, dont le début de carrière, toute jeune, avait été marqué par de nombreux succès dans l’émission 10 Qu’on Aime et une participation au concours Eurovision de la chanson, en 1992.

Le tout sera emballé dans la nouvelle mouture du JackShow, qui mélangera une fois encore, pour la plus grande joie du public, de l’humour, de la danse, des chansons et des costumes dignes d’une grande revue. Mise sur pied par la Ville de Fleurus via son service des Affaires sociales, la fête de la Jonquille est réservée aux Seniors, avec une priorité donnée aux habitantes et habitants de Fleurus et de ses sept entités. Les inscriptions doivent se faire en présentiel, au service des Affaires sociales, rue du Collège, 3 car les seniors devront fournir une preuve d’identité. Plus d’infos au 071 82 02 80.