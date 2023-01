Fleurus: argent du Feder en vue pour la Forêt des loisirs

Ce poumon vert situé au nord de l’agglomération, s’étend sur 65 hectares, aux confins des provinces de Hainaut, de Namur et du Brabant wallon. Il a ouvert ses portes au public en 1999. Depuis lors, il est devenu un lieu de détente, et sa fréquentation a progressivement augmenté pour atteindre ces dernières années entre 5 000 et 10 000 visiteurs par an. Un attrait touristique que la Ville de Fleurus entend développer, et qui, donc, a convaincu le jury du Comité de développement stratégique de Charleroi Métropole qui l’a retenu.