Fleurus : un concours photo pour la cavalcade

Comme tous les grands événements populaires, la Cavalcade de Fleurus avait été frappée par les restrictions sanitaires de la pandémie de coronavirus. En 2022, la 140e sortie avait tout de même eu lieu ; la 141e se prépare donc activement avec, dès aujourd’hui, un appel aux photographes amateurs ou professionnels. L’ASBL Fleurus Culture les invite toutes et tous à envoyer, à l’adresse festivites@fleurus.be, leurs cinq plus beaux clichés pris lors de la Cavalcade 2022, en format portrait. La réception de ces photos se termine le 3 février à minuit. Dans la foulée, un jury impartial, reprenant des membres de Fleurus Culture, de la Ville mais aussi des milieux de la photo et du graphisme, sélectionnera trois gagnants.