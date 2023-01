Fleurus: une tentative de meurtre et une tentative d'assassinat contestées

Le 13 juillet 2019, le public quitte le bar éphémère vers 1h et le prévenu regagne la voiture de sa compagne sur le parking. Sur les images diffusées à l’audience, on distingue un certain énervement derrière le volant. L’homme agite les bras en discutant avec plusieurs personnes. À 1h32, il fait une marche arrière et son véhicule touche une voiture stationnée sur le parking. L’auto quitte les lieux et percute deux jeunes.

Pour le tribunal, il s’agit bien d’une tentative de meurtre. La défense estime cependant que l’intention d’homicide sur les deux jeunes fait défaut. "Rien ne démontre qu’une victime ait été traînée sur plusieurs mètres", a affirmé Me Étienne Gras. L’avocat de la défense demande une requalification en coups et blessures.

Des tirs vers le sol

Une demi-heure plus tard, le prévenu revient et use d’une arme. Il tire un coup en l’air puis deux coups de feu en direction des victimes, dans une trajectoire descendante. Pour le tribunal, le condamné était alors animé de l’intention de tuer et l’acte était prémédité. Or, son client n’a visé aucune zone létale, mais le sol, blessant un jeune homme aux jambes, a pointé le pénaliste. Ce dernier a dès lors plaidé une requalification en coups et menaces.

La défense a proposé une peine assortie d’un sursis probatoire pour son client, condamné pour entrave méchante à la circulation et délit de fuite, après sa détention préventive. Son casier judiciaire était vierge avant les faits.

L’arrêt sera prononcé le 25 janvier.