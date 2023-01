Fleurus: un restaurant social grâce aux élèves de l'athénée

Cette édition 2023 du restaurant social éphémère de l’athénée royal Jourdan se déroulera du jeudi 19 janvier jusqu’au jeudi 16 mars, soir neuf journées d’ouverture, L’Amiresto étant accessible chaque jeudi midi pendant sa période d’activité.

Pour rappel, ce projet pédagogique et social vise avant tout la mise en situation réelle des élèves des sections "restaurateur.trice" et "7e traiteur-organisateur.trice de banquets et de réceptions" du CEFA de l’athénée royal. En plus d’appliquer leurs compétences au sein du restaurant éphémère, les élèves font évidemment œuvre sociale puisque le projet est lancé, chaque année, en partenariat avec le CPAS local et s’adresse, avant tout, à la population fleurusienne dans le besoin.

Les enseignants qui supervisent l’opération le résument: "Cette action permet un rapprochement des élèves et des personnes démunies en sachant que, dans certains cas, la distance qui les sépare est parfois infime. Pédagogiquement, l’action sensibilise l’élève à d’autres conditions de vie que la sienne, développe de nouvelles compétences et éveille différentes valeurs, notamment de solidarité, de respect de l’autre, d’égalité, d’estime de soi ou de dépassement de soi".

Longtemps proposé dans les murs de la maison de repos des Templiers, L’Amiresto s’installe, cette fois, au sein de l’internat de l’athénée Jourdan. Pour les matières premières, les élèves solliciteront les fournisseurs scolaires. Enfin, pour éviter tout assistanat et misérabilisme, ainsi que pour impliquer encore plus les bénéficiaires du projet, une PAF de 4 € maximum par repas sera demandée aux convives.