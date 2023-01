Rénov'énergie relancé à Aiseau-Presles et Fleurus

Pour rappel, les citoyennes et citoyens d’Aiseau-Presles et de Fleurus peuvent faire appel, gratuitement, aux experts afin d’analyser les travaux énergétiques possibles dans leur maison puis, en cas de passage à l’acte, d’être accompagnés tout au long des démarches administratives et de l’établissement d’un plan financier. Une première prise de contact peut s’effectuer par courriel, aux adresses pollec@aiseau-presles.be et energie@fleurus.be ou par téléphone auprès de Corenove, au 0493/36 42 61.