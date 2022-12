Fleurus : un nouveau parcours Totemus, de 5 kilomètres, en centre-ville

Après plusieurs autres itinéraires mis en ligne dans la région (lire ci-contre), c’est au tour de Fleurus de rejoindre l’offre de cette app qui permet aussi d’engranger des points et des récompenses, qui peuvent ensuite être convertis en petits cadeaux.

Intitulé Fleurus l’ancienne, au fil des rues et ruelles, le parcours se concentre donc sur le centre-ville historique de la ville, le long de quasiment cinq kilomètres, émaillés, donc, de petites haltes pour découvrir bâtiments et monuments remarquables et répondre à des questions liées aux lieux traversés. Le départ se fait du château de la Paix ; ensuite, il suffit de se laisser guider par l’app.

"Avec ce nouvel outil touristique, la Ville de Fleurus est fière de proposer des visites dynamiques et interactives sur son territoire, que ce soit seul, entre amis ou en famille. La Ville entend renforcer son activité touristique dans les années à venir et, avec cette application Totemus, elle répond à une réelle demande en termes de balades inédites, sur le territoire fleurusien", souligne Francis Lorand, échevin du Tourisme et de la Promotion de la Ville de Fleurus.

Au-delà des aspects interactifs et des gains possibles de petites récompenses, la force de cette app est évidemment de permettre une visite 7 jours sur 7. Et, en météo, il n’y a guère qu’une grosse averse qui puisse gâcher l’expérience. Dans la région, trois autres Totemus existent déjà: "Charleroi, tentez l’inattendu", 3,5 km dans l’intra-ring ; Gerpinnes, retrouvez la rose de la sorcière, un tour de 4,5 km et Farciennes, balade autour du vieux château, qui atteint les 6 kilomètres.