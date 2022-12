Fleurus: Martinrou avec espoir et détermination

Passer aux normes énergétiques actuelles

Sans grande surprise, le salut de la Ferme de Martinrou, dont la quasi-disparition pendant la pandémie de coronavirus avait suscité l’émoi et la mobilisation de nombreux artistes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et d’au-delà, passera avant tout par le soutien des pouvoirs subsidiants: "Notre contrat-programme a été rentré en cette fin 2022, nous espérons des nouvelles positives dès ce début 2023." Sans entrer dans le détail des chiffres, Élisabeth reconnaît: "Nous avons clairement demandé des moyens supplémentaires. Si nous restons à ce que nous avons maintenant, ou même à juste un peu plus, nous sommes condamnés à court terme."

Car l’enjeu, pour Martinrou, est autant dans le contenant que dans le contenu: "Nous allons devoir faire face à un gros chantier de rénovation. Tous nos bâtiments, que nous occupons depuis 44 ans, doivent connaître une remise à niveau énergétique. Il y a, heureusement, des subsides européens qui vont partiellement financer ces travaux."

Porté depuis quatre décennies par la volonté, le courage et la passion de ses créateurs, le projet de la Ferme de Martinrou reste, surtout, bien plus qu’une salle de spectacle: "Nous sommes un centre d’expression et de créativité, rappelle la coordinatrice. Nos ateliers, dans des disciplines aussi diverses que le théâtre, la danse, la musique ou l’œnologie, rassemblent de 250 à 300 personnes différentes par an ; c’est un chiffre qui monte à plus de 1 000 avec nos stages et nos animations scolaires". Et malgré ce contexte financier toujours anxiogène, l’équipe continue à étoffer son offre: "Dès cette nouvelle année, nous allons mettre sur pied des stages inclusifs avec le service d’accueil de jour pour adultes de l’AViQ et nous allons aussi développer des lectures-spectacles dans notre proposition d’ateliers."

Toutes les infos sur les ateliers et les futurs spectacles de cette saison 2022-2023 sont à consulter sur le site https ://martinrou.be.