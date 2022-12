Le grand retour du show de Noël à Wanfercée-Baulet

La crise sanitaire, ses jauges maximales d’occupation et ses périodes de confinement total, est passée par là: cela fait deux années de suite que le grand concert de Noël de l’Académie de Musique et des Arts Parlés de Fleurus n’a pu avoir lieu. C’est peu dire que l’enthousiasme est désormais à son comble, puisqu’élèves et professeurs vont enfin remonter sur les planches et renouer avec le public, riche de membres de la famille, d’amis et d’amateurs de beaux moments musicaux. Pour ce grand retour, ce sont ces deux personnages revenus à la mode qui seront à l’honneur: le petit soldat et la petite ballerine du conte, plus tard adapté en ballet, Casse-Noisette. Pour l’occasion, les classes de chant d’ensemble, de danse classique, d’ensemble instrumental sont dans les starting-blocks, ainsi que les élèves de flûte, de piano, de violon, de violoncelle, de harpe ou d’improvisation, entre autres. Les professeurs de l’académie ont, eux, mis la main à la pâte en réalisant des décors de circonstance, notamment toute une série de portraits de petits soldats de bois, sous l’œil attentif et bienveillant de Dany Bouts et de son Atelier des Couleurs. Tout cela sera à découvrir ce samedi 10 décembre, dès 19 heures, en l’église Saint-Pierre, de Wanfercée-Baulet.