Fleurus: explosion, incendie et fuite radioactive simulés à l'IRE

Au sein du service Communication de la Ville de Fleurus, Laura Sanna s’en amuse, désormais: "Nous avons passé une belle Saint-Nicolas ; nous avons été déclenchés dès 8 heures 30, heureusement que notre population avait été prévenue plusieurs jours plus tôt, afin d’éviter toute panique ou angoisse". Mis sur pied par le NCCN, le Centre de crise national, l’exercice, baptisé IREX 2022, a fait déferler les véhicules d’urgence sur le site de l’Institut des Radioéléments. "Le scénario, reprend la communicatrice de la Ville, c’est que nous avons été avertis d’une explosion qui avait eu lieu dans la cave de l’un des bâtiments de l’IRE et qui avait entraîné un important incendie". Du côté du NCCN, on revient sur les objectifs poursuivis par cette matinée agitée: "Qui fait quoi ? Comment et par quels canaux les autorités communiquent entre elles ? Comment le déploiement des services d’urgence s’organise-t-il sur le terrain ?".