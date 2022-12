Une semaine qui slame avec Govrache

L’ambiance des fêtes de fin d’année prend de l’ampleur, à Fleurus. Et sur le site de la Ferme de Martinrou, c’est dès ce soir, mardi 6 décembre, que petits et grands pourront profiter d’un joli moment de poésie et d’énergie. Chanteur converti à la pratique du slam, Govrache va proposer son dernier spectacle musical, en formule cabaret, chaque soir, jusqu’à ce vendredi 9 décembre inclus. Entre révolte et humour, avec des textes qui caressent autant qu’ils percutent, Govrache est accompagné, sur scène, par Adrien Daoud à la contrebasse, Antoine Delprat aux claviers et au violon et Guillaume Sené à la création de sons et rythmes ; le chanteur-slammeur s’accompagnant, lui, à la guitare, le cas échéant.