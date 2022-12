À Fleurus, des rubans rouges dans les cours des écoles

Ça a été le cas, dans le parc du château de la Paix, grâce aux agents communaux qui se sont rassemblés pour former une chaîne humaine. L’opération a également trouvé écho dans plusieurs établissements secondaires de Fleurus, dont l’institut Notre-Dame, l’athénée royal Jourdan et la communauté éducative Saint-Jean-Baptiste. En plus d’avoir formé des rubans rouges, les élèves ont reçu des kits d’information de la part de la Ville et de la Plateforme prévention sida. Les partenaires doivent malheureusement constater: "La connaissance approfondie du VIH chez les jeunes demeure beaucoup trop faible. Les préjugés sont encore très présents et de nombreux jeunes négligent l’utilisation du préservatif. C’est pourquoi les actions de sensibilisation de cette année ont visé les adolescentes et adolescents âgés de 15 à 18 ans."