Exercice nucléaire à Fleurus

Pour éviter toute inquiétude dans le chef de la population, les Communes de Farciennes et Fleurus font savoir qu’un grand exercice de sécurité est programmé sur le site de l’IRE, ce mardi 6 décembre. Organisé dans des conditions au plus près de la réalité, cet exercice simulera une situation d’urgence radiologique au sein de l’Institut des radioéléments. Véhicules de secours et de police seront donc mobilisés en nombre, durant cet exercice. Un hélicoptère survolera également les lieux. La population riveraine ne sera pas sollicitée pendant la durée de l’exercice: il n’y aura besoin ni de se mettre à l’abri, ni de prendre des comprimés d’iode. L’horaire exact de l’exercice n’est pas connu.